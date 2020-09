EU-chef: USA's sanktioner mod straffedomstol er uacceptable

EU's udenrigschef, Josep Borrell, kalder det "uacceptabelt" og "uden fortilfælde", at USA har indført sanktioner mod chefanklager ved Den Internationale Straffedomstol (ICC) Fatou Bensouda.

- Sanktionerne er uacceptable og uhørte metoder, der er et forsøg på at forhindre domstolens undersøgelse og retssag, lyder det torsdag i en erklæring fra Josep Borrell.

USA har indført sanktioner mod Fatou Bensouda, fordi hun har indledt en undersøgelse af mulige amerikanske krigsforbrydelser i Afghanistan.

USA's præsident, Donald Trump, vil beslaglægge, hvad hun måtte have af værdier i USA og nægte hende indrejse.

Også Phakiso Mochochoko, der også besidder en topstilling i ICC, er ramt af USA's sanktioner.

Josep Borrell skriver i en erklæring, at USA bør "genoverveje beslutningen og trække tiltaget tilbage".

Sanktionerne afspejler præsident Donald Trumps holdning til ICC. Han har tidligere sagt, at ICC krænker USA's nationale suverænitet.

Også i Frankrig har sanktionerne udløst dybe panderynker.

Udenrigsminister Jean-Yves Le Drian siger torsdag, at USA bør trække sanktionerne tilbage.

- De tiltag, der er blevet annonceret, er et alvorligt angreb på domstolen, siger han i erklæring.

- Det sår tvivl om multilateralismen og den dømmende magts uafhængighed, tilføjer han.

Fatou Bensouda bad i 2017 om lov til at gennemføre en omfattende undersøgelse af mulige forbrydelser i Afghanistan.

Den efterforskning kan være rettet mod såvel Taliban som amerikanske soldater, der kan have tortureret fanger i deres varetægt.

I forvejen er ICC -ansatte underlagt sanktioner, som Donald Trump indførte for et år siden.

Domstolen, der har hjemme i Haag i Holland, blev etableret i 2002 for at retsforfølge de ansvarlige for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden.