EU-chef: EU vil ikke trues til at give Tyrkiet flere penge

- Men vi vil ikke acceptere, at migranter og flygtninge bliver brugt til at fremme poliske mål og som en kilde til at presse EU, siger Borrell.

Fredag er EU's udenrigsministre samlet til ekstraordinært møde i Zagreb, efter at uroen i den syriske Idlib-provins er taget til og har sendt hundredtusindvis af mennesker på flugt.

Josep Borrell sagde før mødet, at han ville tale med udenrigsministrene om, hvorvidt Tyrkiet skal have yderligere økonomisk støtte til at håndtere de mange flygtninge, der kommer til landet.

Men der er ikke taget nogen beslutning om ekstra støtte til Tyrkiet.

Ifølge en flygtningeaftale mellem EU og Tyrkiet fra 2016 skal EU give seks milliarder euro til Tyrkiet til at hjælpe med finansieringen af boliger, skoler og medicinske centre for de flygtninge, der kommer til landet fra Syrien.

Tyrkiet har beskyldt EU for ikke at yde tilstrækkelig hjælp til at håndtere flygtningepresset.

Det fik lørdag Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, til at erklære grænserne mod EU for åbne. Og det har fået tusinder af mennesker til at strømme mod den græsk-tyrkiske grænse.

Men EU's grænser er lukkede for ulovlig grænseovergang, understregede Borrell endnu engang fredag.

- Vi vil ikke tolerere ulovlig grænseovergang. Vi skal have gjort det klart for de mennesker, der tror, at grænsen er åben og forsøger at krydse den, at det er den bestemt ikke.

- Og vi vil ikke lade os presse af Tyrkiet. Vi sikrer vores grænser, siger han.

EU's agentur for grænse- og kystbevogtning, Frontex, forbereder et omfattende hold, der blandt andet indebærer 100 ekstra grænsevagter, to helikoptere, syv skibe og en flyvemaskine til at beskytte EU's ydre grænser mod Tyrkiet.