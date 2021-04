EU bestiller yderligere 100 millioner Pfizer-vacciner i 2021

EU har indgået aftale med Pfizer og BioNTech om levering af yderligere 100 millioner coronavacciner i 2021.

Det oplyser Pfizer i en pressemeddelelse.

Med den ekstra levering kan EU nu se frem til at modtage op mod 600 millioner doser af selskabernes vaccine i 2021.

EU står for at lave aftaler om vaccineindkøb på vegne af de 27 medlemslande. Det vil sige, at Danmark får en andel af vaccinerne.

Tidligere er de vacciner, som EU skaffer til medlemslandene, blevet fordelt ud fra befolkningsstørrelsen i EU-landene.

Eksempelvis fik Danmark forleden cirka 650.000 af i alt 50 millioner vacciner, som EU fik fremrykket levering af efter aftale med Pfizer.

Det vil sige, at Danmark i det tilfælde fik lidt over én procent af det samlede antal vacciner.

Ritzau arbejder på et svar fra Sundhedsministeriet om, hvor mange af de 100 millioner ekstra Pfizer-vacciner, som Danmark kan se frem til, og hvad de får af betydning for det danske vaccinationsprogram.

Pfizer-vaccinen er den coronavaccine, de danske myndigheder har brugt i størst omfang. Cirka fire ud af fem af de borgere, der indtil videre har påbegyndt vaccination, har således fået en Pfizer-vaccine.

For at opnå den bedst mulige beskyttelse mod corona anbefales det at få to vaccinationsstik med vaccinen. Når man har fået første stik, defineres man som at have påbegyndt vaccination.

I den senest opdaterede vaccinationskalender ventes alle over 50 år at have påbegyndt vaccination mod coronavirus i uge 21. Det er den sidste hele uge i maj.

For alle resterende borgere over 16 år er der lige nu en forventning om, at de kan påbegynde vaccination i uge 26. Det er den uge, hvor juni skifter til juli.

I øjeblikket er det lidt over en million borgere - helt præcist 1.058.610 - der har påbegyndt vaccination mod coronavirus. Det svarer til 18,1 procent af befolkningen.

Næsten en halv million - 499.471 borgere - har fået begge stik og er dermed færdigvaccinerede. Det svarer til 8,5 procent af befolkningen.

Tallene for antal vaccinerede er fra Statens Serum Instituts (SSI) opdatering fra søndag.