EU-beredskab skal sikre vacciner og værnemidler ved ny pandemi

Næste gang en global sundhedskrise truer, skal EU være hurtigere og bedre til at reagere, så Europa ikke bliver lige så hårdt ramt som under coronakrisen.

Hera får flere opgaver på sundhedsområdet og skal blandt andet forsøge at forudse mulige sundhedskriser.

Derudover skal det, når en sundhedskrise rammer, sørge for fordeling og produktion af eksempelvis medicin, vacciner og andre værnemidler som mundbind og handsker.

Disse remedier var der ofte mangel på under den første fase af coronakrisen, da de europæiske lande i store træk selv stod for at reagere på virussets fremkomst.

Beredskabet bliver set som en vigtig del af den europæiske sundhedsunion, som EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, onsdag fortalte om ambitionerne for i sin tale om EU's tilstand.

- Hera er endnu en byggeblok i en stærkere sundhedsunion og et stort skridt fremad for vores kriseberedskab.

- Med Hera vil vi sikre, at vi har det medicinske udstyr, som vi har brug for for at beskytte vores borgere mod fremtidige sundhedstrusler. Hera vil være i stand til at tage hurtige beslutninger for at sikre leveringer, siger Ursula von der Leyen i en meddelelse.

Efter planen er det nye beredskab i fuld funktion fra begyndelsen af 2022.

USA har et lignende agentur, som gjorde, at USA var hurtigere ude af starthullerne på vaccineområdet end EU, da coronavirusset bredte sig til hele verden. Det nye EU-beredskab er inspireret af den amerikanske pendant.

Sundhedspolitikken har ellers generelt været et område, hvor EU har blandet sig uden om og ladet medlemslandene selv tage ansvar.

Men coronapandemien har altså overbevist EU-toppen om, at der er brug for mere samarbejde på området.

Hera bliver finansieret via en række EU-programmer og med penge fra EU's budget. Samlet er der afsat omkring 30 milliarder euro til Hera i perioden 2022-2027.