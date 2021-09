EU beder Volkswagen kompensere alle kunder - ikke kun tyske

Indtil videre er VW gået med til at kompensere de kunder, der har bopæl i Tyskland. Men det bør gælde kunder i hele EU, understreger EU's retskommissær Didier Reynders i en pressemeddelelse.

- Hidtil er alle forbrugere ikke blevet kompenseret, siger han.

Det på trods af, at domstole har afgjort, at Volkswagens adfærd over for kunderne var urimelig, påpeger Reynders.

- Alligevel er bilfabrikanten ikke villig til at arbejde sammen med forbrugerorganisationer om at finde passende løsninger for forbrugerne, siger han.

- Som jeg skrev til selskabet sidste år, er det ikke kun kunder, der bor i Tyskland, men alle kunder der skal kompenseres.

Opfordringen kommer fra EU i fællesskab med en række europæiske forbrugerorganisationer.

De mener, at VW's håndtering af erstatningsspørgsmålet strider mod EU's love om forbrugerbeskyttelse.

Desuden mener de, at markedsføringen af VW's dieselbiler var et tydeligt eksempel på den form for vildledende markedsføring, der er forbudt.

Skandalen har allerede kostet den tyske bilgigant omkring 32 milliarder euro (238 milliarder kroner) i erstatninger, refunderinger og sagsomkostninger.

Størstedelen af det beløb er blevet udbetalt i USA.

VW har indvilget i at betale 750 millioner euro - svarende til 5,5 milliarder kroner - til 235.000 bilejere i Tyskland.

Men selskabet har indtil videre forsvaret sig mod tusindvis af individuelle søgsmål og gruppesøgsmål fra kunder i blandt andet de øvrige EU-lande, skriver nyhedsbureauet AFP.