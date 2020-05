EU beder USA blive i WHO

EU opfordrer USA til at genoverveje beslutningen om at trække sig ud af Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

- I denne kontekst opfordrer vi USA til at genoverveje den beslutning, der er annonceret, hedder det.

Donald Trump, den amerikanske præsident, meddelte fredag, at USA - den største bidragyder til WHO - ikke længere vil være medlem af WHO.

I april suspenderede Trump pengestrømmen og beskyldte organisationen for at fremme Kinas "falske informationer" om coronaudbruddet.

I sidste uge skruede han yderligere op for retorikken.

Her truede Trump med, at USA ville stoppe sine betalinger permanent og overveje helt at trække sig fra FN-organet, hvis ikke WHO forpligter sig til "omfattende forbedringer" inden for 30 dage.

Selv om det blot er cirka ti dage siden, så meddelte Trump altså fredag, at amerikanerne trækker sig helt fra samarbejdet med WHO.

- Fordi de har fejlet i forhold til at imødekomme vores krav om yderst nødvendige reformer, så afslutter vi i dag vores samarbejde med WHO, sagde præsidenten fredag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han tilføjede, at USA nu vil "omdirigere pengene til andre globale og værdigt trængende behov inden for folkesundhed".

Ifølge Trump har WHO begået en række fejl og reageret for sent i forløbet omkring coronavirusset, som gjorde pandemien værre.

Donald Trump beskylder også WHO for at have fortiet vigtige oplysninger og rost Kina uforholdsmæssigt meget.