EU-agentur skal få flere afviste migranter hjem uden tvang

En mindreårig migrant holder en baby i armene efter at have krydset strædet fra Tyrkiet til Grækenland i en jolle i begyndelsen af 2020. En plan fra EU-Kommissionen tirsdag vil give EU's Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) en central rolle i forsøg på at få flere migranter uden ret til ophold til at rejse tilbage, hvorfra de kommer.

Foto: Alexandros Michailidis/Ritzau Scanpix