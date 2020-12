EU-agentur kan mandag godkende vaccine til brug i Danmark

Muligheden for at begynde vaccinationen mod coronavirus i EU står mandag til at rykke et stort skridt fremad.

Hvis vaccinen godkendes, ventes de første danskere at kunne blive vaccineret mellem jul og nytår.

Får vaccinen grønt lys af EMA, går processen formelt videre til EU-Kommissionen, som inden for to dage ventes at give den endelige godkendelse af vaccinen.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, har tidligere peget på den 27. december som dagen, hvor EU-landene kan gå i gang med at massevaccinere. Herunder også Danmark.

Oprindeligt skulle EMA først mødes for at godkende vaccinen den 29. december. Men Tyskland og flere andre EU-lande har presset på for at tempoet skulle skrues op.

EMA oplyser, at agenturet har arbejdet i døgndrift for at få sin vurdering af vaccinen klar så hurtig som muligt, men at man har skullet sikre sig, at vaccinen var sikker og effektiv.

- Vi har været i stand til at fremrykke tidsplanen for evalueringen af covid-19-vaccinen på grund af den utrolige indsats fra alle involverede i disse vurderinger, sagde EMA-direktør Emer Cooke i sidste uge.

Hvis ikke det er muligt at træffe en endelig beslutning om vaccinen mandag, så vil EMA mødes igen den 29. december.

Pfizer og BioNTech var de første til at fremvise positive resultater af fase 3-forsøg, hvor vaccinen beskyttede i 95 procent af tilfældene.

Deres vaccine er allerede godkendt til nødbrug i Storbritannien og USA samt en række andre lande.

Danmark har sikret sig adgang til to millioner vacciner og venter - hvis den bliver godkendt i EMA - at kunne begynde at vaccinere senest den 27. december.