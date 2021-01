EU-agentur frygter flere døde på grund af nye coronavarianter

Sådan lyder vurderingen fra EU's agentur for sygdomsforebyggelse (ECDC) torsdag.

Tre mutationer af coronavirusset, som er opdaget i Storbritannien, Sydafrika og Brasilien udgør en høj risiko for Europa, fordi de er mere smitsomme.

Ifølge ECDC bør lande i EU "forvente et øget antal smittetilfælde på grund af den gradvise spredning og mulige dominans fra mere smitsomme varianter".

På den baggrund opfordrer agenturet lande i Europa til at forberede strengere restriktioner og sætte mere tempo på udrulningen af coronavacciner.

- En kombination af tiltag, herunder fysisk afstand, øget overvågning, sekventering af prøver og grundig smitteopsporing og karantæne er nødvendigt for effektivt at mindske spredningen af nye varianter.

- Medlemslande opfordres også til at sætte tempo på vaccinationen af grupper i høj risiko, siger ECDC-direktør Andrea Ammon i en udtalelse.

ECDC opfordrer også til, at ikke-nødvendige rejser undgås. Derudover bør sundhedsvæsener i Europa forberedes på et øget pres, fordi varianterne vil betyde mere smitte.

- Et øget antal af smittede vil føre til flere indlagte og flere døde på tværs af alle aldersgrupper, udtaler Andrea Ammon.

Ifølge ECDC er "nøglebudskabet", at lande forbereder sig på hurtigt at kunne indføre strengere tiltag.

Der er bekræftet cirka 1300 tilfælde af den britiske variant i 23 lande i Europa. Og der er opdaget 570 tilfælde i 27 lande i Europa af varianten fra Sydafrika, oplyser ECDC. Det oplyses ikke, hvor mange tilfælde af den brasilianske variant som er opdaget i Europa.

Den britiske variant, B117, blev første gang påvist i Storbritannien i september, hvor den mistænkes for at stå bag en eksplosiv smittestigning de seneste måneder.

Varianten har også spredt sig til Danmark. Det har fået regeringen til at forlænge gældende restriktioner og indføre flere nye for at inddæmme smittespredningen.

De danske myndigheder forventer, at B117 - fordi den smitter så meget mere - vil blive den dominerende type af coronavirus i Danmark fra midten af februar.

Lørdag oplyste SSI så, at det første tilfælde med den sydafrikanske coronavariant også er blevet opdaget i Danmark.