EU-agentur advarer mod at fjerne restriktioner for hurtigt

Lidt over 60 procent af den samlede befolkning i EU, Norge, Island og Liechtenstein er fuldt vaccineret ifølge tal fra ECDC.

Lande, hvor vaccinationsraten er på eller under det gennemsnitlige niveau, og som samtidig planlægger at lempe restriktionerne, vil opleve en stigende smitte, lyder det fra det europæiske agentur.

Ligeledes vil antallet af hospitalsindlæggelser og coronarelaterede dødsfald stige.

- Prognoser viser, at en kombination af en høj vaccinationsrate og effektive tiltag, der mindsker kontakt mellem mennesker, er afgørende for at reducere risikoen for en stor coronarelateret byrde for sundhedsvæsenet i efteråret, siger ECDC-leder Andrea Ammon.

Landene bør stræbe efter at øge vaccinationsniveauet i alle aldersgruppe for at forhindre, at den mere smitsomme Delta-variant spredes i de kommende måneder, tilføjer hun.

Delta-varianten udgør i dag 99 procent af alle nye smittede, vurderer ECDC. Agenturet oplyser også, at det er forventet, at børn vil udgøre en stor del af de smittede de kommende måneder.

Ifølge agenturet kan der stadig være behov for restriktioner indtil slutningen af november. ECDC bemærker også, at det kun er Malta, Portugal og Island, der har færdigvaccineret mere end 75 procent af deres samlede befolkning.

I Danmark er 74,5 procent af befolkningen - svarende til næsten 4,37 millioner - færdigvaccinerede mod covid-19.