EU-agentur: Vi er overbeviste om AstraZenecas fordele

Det er fortsat Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) "klare overbevisning", at AstraZeneca-vaccinens fordele opvejer dens risici.

- Det er stadig vores klare overbevisning, at fordelene ved AstraZeneca-vaccinen, der forhindrer smitte med coronavirus og dertilhørende indlæggelser og dødsfald, opvejer risikoen for bivirkninger, siger hun.

Hendes udmelding kommer, efter at en lang række lande - herunder Danmark - har sat brug af vaccinen i bero på grund af bekymringer om bivirkninger. Det drejer sig om en række sjældne forløb med blodpropper.

Cooke tilføjer, at der indtil videre ikke er påvist nogen sammenhæng mellem AstraZenecas vaccine og tilfældene af blodpropper, som hun betegner som "meget sjældne".

Hun understreger, at EMA vil undersøge alle enkeltsager grundigt.

Agenturet har samlet en række eksperter fra flere forskellige lande med ekspertise inden for blodpropper til at gå i dybden med sagerne.

Indtil videre har EMA ikke set nogen indikationer på, at indmeldte blodpropper har haft relation til vaccination med AstraZeneca.

EMA meddelte i sidste uge, at man havde modtaget 30 meldinger om blodpropper hos en gruppe på omkring fem millioner personer, der havde fået AstraZeneca-vaccinen på tværs af EU.

Antallet er lavere, end hvad man gennemsnitligt ville forvente mellem en gruppe af personer, der ikke havde fået nogen vaccine.

Det er EMA, der har anbefalet AstraZeneca til brug i EU.

Søndag den 7. marts blev Østrig det første land, der suspenderede brugen af vaccinedoser fra en bestemt sending vacciner fra AstraZeneca.

Det skete, efter at en 49-årig kvinde i landet var død som følge af blodpropper efter at have fået AstraZeneca-vaccinen.

Fire dage senere besluttede Danmark at indstille brugen af vaccinen, efter at en 60-årig kvinde var død med en blodprop efter at være blevet vaccineret.

Siden har flere andre lande ligeledes suspenderet brugen af vaccinerne.