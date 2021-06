Artiklen: EU-aftale tvinger store selskaber til at dele skatteforhold

EU-Parlamentet og EU-landenes regeringer er tirsdag nået til enighed om en aftale, der vil tvinge multinationale selskaber til at offentliggøre deres skatteforhold.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Specifikt vil større internationale selskaber med en årlig omsætning på over 750 millioner euro fra 2023 blive tvunget til at oplyse, hvor meget skat de betaler i EU's 27 medlemslande, og hvor meget de betaler i lande på EU's sorte liste over skattely.

Selskaberne vil også blive pålagt at dele oplysninger om deres indtjening og antal ansatte i EU og andre lande på deres hjemmesider.

Forsøget på at få en aftale på området i stand har stået i stampe siden 2016.

Aftalen er en del af EU's forsøg på at bekæmpe skatteunddragelse af store internationale virksomheder. Den kommer på et tidspunkt, hvor EU har hårdt brug for penge til at sparke økonomien i gang efter coronapandemien.

Europa-Parlamentet kalder i en meddelelse aftalen for "en milepæl". Men flere organisationer kritiserer aftalen for ikke at være vidtgående nok.

Det gælder blandt andet Transparency International, der kæmper mod korruption, Oxfam, der kæmper mod fattigdom, Eurodad, der arbejder for et mere fair globalt finanssystem og Public Services International, der består af 700 fagbevægelser, som repræsenterer over 30 millioner arbejdere i 154 lande.

Det skriver Politico.

NGO'erne er især utilfredse med, at multinationale selskaber kun vil blive tvunget til at dele deres skatteoplysninger i EU og fra lande på EU's sorte liste over skattely, men ikke fra resten af verden.

- Det betyder, at selskabernes arbejde i det meste af verden stadig vil fritaget for at blive gransket af offentligheden, siger Elena Gaita, der er Transparency Internationals ledende EU-officer.

Hun tilføjer, at "den foreslåede lovgivning er nærmest meningsløs i sin nuværende form".