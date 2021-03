EU åbner sag mod Storbritannien for brud på skilsmisseaftale

EU-Kommissionen har mandag åbnet en sag mod Storbritannien for ikke at efterleve Nordirland-protokollen.

Konkret har EU-Kommissionen mandag sendt en åbningsskrivelse. Det er første skridt i en traktatbrudsprocedure. Det fremgår af brevet, at briterne hurtigst muligt bør rette ind og følge den indgåede aftale.

Traktatbrudsproceduren kan i sidste ende føre til store bøder fra EU via EU-Domstolen. Briterne har indvilget i at følge sådanne beslutninger indtil fire år efter udløbet af overgangsperioden. Den udløb for tre måneder siden.

Desuden har Kommissionen via kommissær Maros Sefcovic sendt et brev til David Frost, som er briternes chefforhandler og premierminister Boris Johnsons chefrådgiver i relationen til Europa.

I brevet beder Sefcovic den britiske regering om at trække sin beslutning fra 3. marts om at udskyde implementeringen tilbage.

Sefcovic indbyder briterne til en dialog snarest. Han opfordrer regeringen i London til at fremlægge sit syn på striden.

Den britiske regering har indtil videre sagt, at den ikke misligholder aftalen.

EU-Kommissionen siger modsat, at briterne løber fra en "underskrevet international aftale".

Briterne besluttede for knap to uger siden at udskyde kontrol og administrativt arbejde i forbindelse med handel med nogle varer over Det Irske Hav med seks måneder. Altså til oktober.

Det skete efter pres fra nordirske virksomheder. De har krævet en udskydelse af de besværligheder, der følger af Nordirland-protokollen.

Undtagelsen fra tjek og certificering vil formentlig vare længere end seks måneder. I hvert fald har den britiske regering sagt, at protokollen derpå "løbende bliver indfaset".

Briterne har ifølge EU-Kommissionen ikke meddelt EU en plan for, hvordan aftalen vil blive overholdt.

Protokollen for Nordirland tog lang tid at forhandle på plads. Formålet er at løse den vanskelighed, der opstod af, at alle parter ønsker at undgå grænsekontrol mellem Nordirland og Irland.

Det er lidt over tyve år siden, at Belfastaftalen om fred mellem parterne blev indgået. Men man frygter fortsat, at urolighederne kan blusse op, hvis ikke man passer på.

En del af løsningen blev, at varer skal tjekkes i Det Irske Hav mellem Nordirland og resten af Storbritannien. Og det har medført besværligheder i udvekslingen af varer mellem nordirerne og resten af kongeriget.

Det bør ifølge Kommissionen "stå krystalklart" for briterne, at protokollen ville medføre kontrol af varer i Det Irske Hav. Men det sker ikke som aftalt.

Ifølge EU-Kommissionen blev David Frost orienteret, før brevene blev sendt.