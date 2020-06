EU åbner dør på klem for muligt kompromis med briterne

Sådan lød det i sidste uge fra Stefaan de Rynck, som er rådgiver for EU's chefforhandler, Michel Barnier.

- Jeg er ikke optimistisk med hensyn til runde fire. Forhåbentligt gør vi nogle fremskridt, men det vil ikke være et gennembrud, sagde han.

Han understregede, at begge parter bør sætte alt ind for at sikre, at Storbritannien ikke forlader EU uden en fremtidig handelsaftale.

Stefaan de Rynck slog fast, at EU's position og krav om EU-adgang til britiske farvande er klar.

Men han åbnede for, at der fra EU's side er "plads til kompromis".

Også EU's handelskommissær, Phil Hogan, har sagt, at EU er villig til at rykke sig på nogle punkter i forhandlingerne, hvis Storbritannien også gør en indsats for at bøje sig mod EU.

Storbritannien forlod officielt EU 31. januar med en overgangsperiode til årets udgang, hvor landet følger EU's regler.

Den overgangsperiode kan forlænges, men det skal gøres senest 30. juni.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, har flere gange gjort det klart over for EU, at perioden ikke bliver forlænget.

Barnier mener, at Storbritannien skal have "mere realisme" med i forhandlingerne. Han opfordrer også briterne til ikke kun at udvælge og fokusere på de bestemte EU-goder, som de allerhelst vil have.

- Briterne har ikke forstået - eller ønsker ikke at forstå - at brexit har konsekvenser for dem. Også for os. Men også for dem.

- Når de har forladt EU, kan de ikke forvente de samme betingelser og fordele, som da de var medlemsland, sagde Barnier i sidste uge til den tyske radiokanal Deutschefunk.

Storbritanniens chefforhandler, David Frost, mener, det er EU, som skal give sig, hvis parterne skal lande en handelsaftale.

Det er især på spørgsmål om regler for statsstøtte, konkurrencevilkår og fiskeri, at parterne er uenige.

Og hvis der skal findes en vej frem i forhandlingerne nu, skal parterne tættere på hinanden, ved at nogen giver indrømmelser, mener Lasse Hamilton Heidemann, som er EU- og International chef i Dansk Erhverv.

- De skal finde en måde at blive enige om regler for det indre marked, ellers bliver det svært at lave en aftale, fordi man ellers skaber en reel bagdør ind i det indre marked - og det kan medlemslandene ikke leve med, siger han.

Fjerde forhandlingsrunde finder stred fra tirsdag til fredag over videokonference og er ifølge Barnier "afgørende" for det videre forløb.