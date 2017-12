EU: Tilstrækkelig brexit-fremskridt til at tale fremtid

EU-Kommissionen anbefaler, at topmøde i næste uge konkluderer, at der er sket tilstrækkelige fremskridt i forhandlingerne om den britiske exit fra EU til at begynde at tale om fremtiden.

Formanden for EU-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, siger efter et møde med den britiske premierminister, Theresa May, fredag morgen, at "dagens resultat er selvfølgelig et kompromis".