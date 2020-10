EU-Parlamentet vil øge klimamål for 2030 til 60 procent

Et flertal i Europa-Parlamentet støtter et forslag om, at reduktionsmålet i 2030 for drivhusgasser skal være 60 procent. Aktuelt er EU-målet 40 procent.

Onsdag formiddag er resultatet af gårsdagens afstemning om reduktionsmålet blevet offentliggjort. Og det var, som ventet, temmelig tæt: 352 stemte for. 326 stemte imod.