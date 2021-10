EU-Parlamentet vil have stoppet pengestrøm fra EU til Polen

Opfordringen kommer i kølvandet på en afgørelse fra den øverste domstol i Polen, forfatningsdomstolen. Ifølge domstolen har EU-lov ikke altid forrang over national lov. I modstrid med EU's traktater.

EU-Kommissionen bør standse udbetalingen af EU-midler til Polen. Sådan lyder den klare opfordring fra et stort flertal i EU-Parlamentet.

- Parlamentet kræver, at der ikke gives penge fra EU's skatteydere til regeringer, der åbenlyst, målrettet og systematisk undergraver de europæiske værdier, hedder det i en pressemeddelelse.

Parlamentet opfordrer EU-Kommissionen, som er traktaternes vogter, og medlemslandene til at handle på flere punkter.

Opfordringen kommer, samtidig med at EU's stats- og regeringschefer er til topmøde i Bruxelles. Her er netop Polens ageren på dagsordenen.

Ifølge parlamentet bør medlemslandene lade være med at godkende den polske plan for genopretning efter covid-19. Det vil hindre udbetaling af store summer fra EU's genopretningsfond.

Derudover bør EU "afbryde eller suspendere betalinger i betragtning af risikoen for alvorlige mangler i kontrolsystemerne", mener parlamentarikerne.

Parlamentarikerne understreger i erklæringen, at de ikke ønsker at straffe det polske folk. Det handler om at genoprette retsstaten i Polen.

Derfor bør kommissionen også finde måder, som gør det muligt at få støtte direkte ud til de rette modtagere.

Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, var tirsdag i EU-Parlamentet, hvor han debatterede afgørelsen fra den polske domstol. Her fastholdt han, at den polske forfatning i visse tilfælde har forrang over EU-lov.

Samme budskab havde han, da han torsdag troppede op til EU-topmødet i Bruxelles.

I erklæringen fra EU-Parlamentet torsdag beskylder de den polske premierminister for "misbrug af retsvæsenet som et redskab til at fremme sin politiske dagsorden".

Det var premierministerens regeringsparti, Lov og Retfærdighed (PiS), som bad forfatningsdomstolen om at vurdere, om EU-lov eller den polske forfatning står øverst.