EU-Parlamentet siger god for fosfater i din kebab

I hvert fald er et forsøg fra en række af EU-Parlamentets medlemmer på at nedlægge veto mod EU-Kommissionens forslag slået fejl.

Anført af blandt andre Christel Schaldemose (S) opnåede vetoforslaget kun 373 af de 376 stemmer, som et absolut flertal kræver, og dermed faldt det.

Fosfat er et salt, der forekommer naturligt i mange fødevarer, men det kan også tilsættes.

Det har den effekt, at det binder vand. I kød betyder det, at der er mindre svind under tilberedningen, og at kødet holder sig mere saftigt.

Som udgangspunkt er det i dag forbudt at tilsætte fosfat til madvarer i EU.

Der findes dog en liste over undtagelser, og den vil EU-Kommissionen og producenterne af kebabkød altså gerne have udvidet.

Modstanderne af forslaget mener dog, at det er for tidligt at tillade mere fosfat i fødevarer.

Det skyldes, at man endnu ikke har det fulde overblik over de sundhedsmæssige konsekvenser.

Nogle undersøgelser peger på, at der kan være en sammenhæng mellem et højt indtag af fosfat og hjerte-kar-sygdomme, mens andre afviser det.

Derfor har Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet iværksat sin egen undersøgelse af fosfaters betydning for sundheden.

Undersøgelsen er dog først færdig engang i det nye år, og derfor blev der fremsat et forslag om at udsætte en eventuel tilladelse, til resultatet af undersøgelsen foreligger.