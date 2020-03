EU-Parlamentet afsøger nye arbejdsmetoder i coronakrise

Politiske gruppemøder på konferenceopkald og fjernafstemning over e-mail er ved at blive den nye dagligdag i EU-Parlamentet under coronakrisen.

Allerede 10. marts valgte EU-Parlamentets formand, David Sassoli, at aflyse mange af Parlamentets aktiviteter i marts.

Derfor har meget af arbejdet ligget stille den seneste tid.

Men skræddersyede systemer til konferenceopkald, som giver plads til både tolke og talerlister, er med til at sikre, at arbejdet kan fortsætte, siger Kira Marie Peter-Hansen (SF), som er medlem af den grønne gruppe i EU-Parlamentet.

- Jeg forventer, at udvalgsmøderne er oppe at køre igen inden for et par uger. Men nu er der også blevet lavet nogle systemer, som gør det muligt at fortsætte med både gruppe- og udvalgsmøder med mange deltagere, siger hun.

Men det giver imidlertid mange udfordringer, når 705 medlemmer fra 27 forskellige lande, som er vant til at mødes fysisk i enten Bruxelles eller Strasbourg, ikke kan mødes.

Arbejdet skal dog fortsætte i EU-Parlamentet, fastslår David Sassoli forud for en ekstraordinær samling torsdag.

- I dag er vi til stede - om end det er eksternt - og forenet i dette hidtil ekstraordinære format.

- Vi er fast besluttet på at yde vores bidrag i kampen mod denne pandemi ved at garantere, at det demokratiske arbejde i parlamentet kan fortsætte, siger David Sassoli.

Ved torsdagens ekstraordinære samling har det for første gang nogensinde været muligt for EU-Parlamentets medlemmer at fjernstemme.

Men systemet er først kommet i stand for nylig og kan give usikkerheder, og derfor vil den formentlig også blive videreudviklet, mener Kira Marie Peter-Hansen.

- Der har blandt andet været snak om at bruge det interne system i parlamentet. Eller at man kan bruge de nationale parlamenters afstemningsmetoder, så vi kan stemme i vores hjemland.

- Men systemet har fungeret fint nok i dag. Man kan dog godt mærke, at parlamentet er vant til, at vi er fysisk til stede og stemmer i salen, siger hun.

Der er en måned til næste planlagte samling i EU-Parlamentet, og til den tid forventer Kira Marie Peter-Hansen, at der er blevet arbejdet på modellen for at stemme fra distancen.