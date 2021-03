EU-Parlament vil udråbe LGBT-frihedszone i reaktion på Polen

Flertallet for beslutningen, der hverken har lovmæssige eller økonomiske følger, ventes via opbakning fra de fleste af parlamentets grupper - og blandt dem de tre største.

Et flertal i Europa-Parlamentet ventes torsdag at stemme for en politisk erklæring, der vil udråbe EU som en LGBT-frihedszone: Altså en zone med fri ret for enhver uagtet seksualitet eller kønsidentitet.

- Hermed erklæres EU for en LGBTIQ frihedszone, hedder det i udspillet.

Det sker som reaktion på Polen og andre EU-lande, hvor rettigheder for personer med en anden seksualitet end heteroseksuel er under pres.

- Vi vil ikke acceptere, at lande som Polen, men også Ungarn, går ind og begrænser folks rettigheder ud fra deres seksualitet, siger EU-parlamentariker Karen Melchior (R). Hun er blandt initiativtagerne.

Idéen med EU som frihedszone er en reaktion på, at den polske kommune Swidnik for to år siden blev erklæret for en zone "fri for LGBTI-ideologi".

Melchiors gruppe - Forny Europa - vil ifølge parlamentarikeren arbejde for at sikre, at de betingelser, der blev indføjet i EU-budgettet om efterlevelse af retsstatsprincipper, også implementeres for LGBTIQ-rettigheder.

Det vil sige, at skulle Polen, eller andre EU-lande, begrænse rettighederne for disse minoriteter, skal det ifølge gruppen have konsekvenser i form af tilbageholdelse af EU-midler.

Den socialdemokratiske EU-parlamentariker Marianne Vind stemmer også for resolutionen.

- Udviklingen i Polen er stærkt bekymrende, aldeles udemokratisk og stik imod de værdier, som EU bygger på. Derfor er det på sin plads, at Europa-Parlamentet sender et klart og utvetydigt signal om, at alle uanset seksualitet og kønsidentitet skal kunne leve frit i Europa, siger Vind (S).

De to danske politikere peger begge på Polen som et land, hvor rettigheder er under pres. Ungarn og Rumænien har taget initiativer i samme retning.

- Man skal have de samme rettigheder i Europa. Uanset hvem man elsker, eller hvordan man identificerer sig. Det er et liberalt budskab, for det handler om, at ethvert individ skal have de samme rettigheder, siger Melchior.

Polens præsident, Andrzej Duda, sagde sidste sommer, at LGBT-grupper er en ideologi som kommunisme. Og ifølge præsidenten værre end kommunisme.

Mandag besøgte Frankrigs EU-minister, Clément Beaune, Polen. Han talte med grupper for seksuelle minoriteter og kaldte udviklingen "bekymrende".

- Jeg er ikke kommet for at belære nogen om noget. Men det er en bekymrende situation. Det har mine møder bekræftet, sagde Beaune ifølge franske medier i Warszawa.

Beaune advarede samtidig imod, at man på grund af den bekymrende udvikling mere generelt skulle opgive at samarbejde med lande, der som Polen begrænser rettigheder for nogle grupper.