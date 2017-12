EU-Parlament om flygtningekvoter: Enighed er ikke nødvendigt

Det er et af budskaberne i den tale, som EU-Parlamentets formand, Antonio Tajani, holder på den første af to topmødedage i Bruxelles.

- Demokrati fungerer, hvis der er et stort flertal. Man behøver ikke enstemmighed, hvis man skal have noget igennem.

- Skulle man det, ville vi ikke få noget igennem her i EU, siger han.

Få dage inden EU-landenes stats- og regeringschefer samledes i Bruxelles, blev tonen slået hårdt på spørgsmålet om migration.

Tirsdag satte EU-præsident Donald Tusk fingeren på det ømme punkt om omfordeling af flygtninge i et oplæg til topmødet.

- Sagen om de tvungne kvoter har vist sig at være særdeles splittende, og tilgangen har vist sig at være ineffektiv, skrev Tusk til EU-lederne.

Det blev besvaret med stor utilfredshed fra både EU-Kommissionen og parlamentet.

Dublin-forordningenen, der skal reformeres, fastslår, at det EU-land, som en flygtning ankommer til først, skal behandle en asylansøgning.

Men systemet brød sammen, da migrationskrisen var på sit højeste, og lagde pres på EU's ydre grænser.

Det har fået både kommissionen og parlamentet til at spille ud med forslag om en tvungen omfordeling.

Parlamentets formand opfordrer til, at man gør brug af EU-traktatens muligheder om at træffe en beslutning med et kvalificeret flertal.

- Nu er det op til Rådet (EU-landene, red.) at gøre sin del hurtigst muligt, siger han.

- Selv om vi sætter pris på bestræbelserne om at opnå bred enighed om et så følsomt emne, bør man ikke insistere på at opnå enstemmighed for enhver pris, siger han.

EU-landene forventes først at tage en beslutning til sommer, men emnet er på dagsordenen under en middag torsdag.

Danmark er i dag med i samarbejdet gennem en parallelaftale og ønsker ikke at deltage i en permanent fordeling.