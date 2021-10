EU-Kommissionen vil stå stærkere i Arktis med kontor i Nuuk

Derfor vil EU-Kommissionen oprette et kontor i Nuuk, Grønland, for at styrke EU's tilstedeværelse og engagement i Arktis. Det oplyser EU-Kommissionen onsdag, hvor den fremlægger sin nye strategi for Arktis.

EU skal stå stærkere i Arktis for at bidrage til en "fredelig og bæredygtig" region.

EU-Kommissionen vil have et kontor i Grønland, fordi den arktiske region har en vigtig strategisk betydning for EU.

Det handler både om klimaforandringer, råstoffer og geopolitisk indflydelse.

Derfor er det vigtigt for EU at have en fysisk tilstedeværelse. Det mener EU's udenrigschef, Josep Borrell.

- Arktis er under konstant forandring. Det skyldes både påvirkning af global opvarmning, øget konkurrence efter naturressourcer og geopolitiske rivaliseringer.

- Disse udviklinger viser, at Europa skal definere sine geopolitiske interesser bredt for at promovere stabilitet, sikkerhed og fredeligt samarbejde i Arktis, siger han i en pressemeddelelse.

Arktis bliver anset som en strategisk vigtig region at være til stede i.

Den er rig på naturressourcer og sjældne jordarter, som blandt andet spås en stor rolle i den grønne omstilling.

Stormagter som Kina, Rusland og USA kæmper allerede for indflydelse i regionen. Og nu vil EU altså også øge sit engagement.

Af strategien fremgår det, at EU-Kommissionen ønsker, at olie, kul og gas skal blive i jorden i Arktis.

Opfordringen skal ses som et led i kampen mod klimaforandringer.

Kommissionen betegner netop klimaforandringer som den største udfordring, Arktis står over for.

- Den arktiske region bliver opvarmet tre gange hurtigere end resten af planeten.

- Den smeltende is og optøningen af permafrost i Arktis accelererer klimaforandringerne yderligere og har store ekstra effekter, siger EU-kommissær for miljø Virginijus Sinkevicius i en pressemeddelelse.

Ifølge EU-Kommissionen har EU en "fundamental interesse" i at støtte multilateralt samarbejde i Arktis.

Den fremhæver det som vigtigt at arbejde for, at det forbliver en region med lave spændinger, stabilitet og fredeligt samarbejde.

I strategien fremlægger Kommissionen tre nøglemål for det nye engagement.

Man vil bidrage til fredelig og konstruktiv dialog og internationalt samarbejde.

Der skal handles for at håndtere konsekvenser af klimaforandringer. Og en bæredygtig fremtid for Arktis skal fremmes ved blandt andet at investere i job for fremtiden.

Kontoret i Nuuk har også til formål at styrke samarbejdet mellem Grønland og EU.

Kontoret vil blandt andet tage sig af støtte til Grønland og forsøge at styrke partnerskabet mellem EU-Kommissionen og Grønland.

Det fremgår ikke, hvornår EU-Kommissionen regner med, at kontoret vil stå klart.