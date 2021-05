EU-Kommissionen vil mindske afhængighed af Kina med plan

Kommissionen har analyseret over 5000 importerede produkter. Heraf er EU ifølge EU-kommissær Valdis Dombrovskis "meget afhængig" af 137 produkter fra hovedsageligt Kina, Vietnam og Brasilien.

Analysen har også vist, at ved at sætte fokus på batterier, som er et vigtigt produkt for EU's grønne omstilling, har man haft succes med at mindske afhængigheden.

Strategien skal sikre, at virksomheder i EU er klædt på til den digitale og grønne omstilling, siger Margrethe Vestager, som er ledende næstformand i EU-Kommissionen.

- Pointen er at finde vejen og have ambitionen om, at virksomheder i EU skal føre an i den grønne og digital omstilling. Der er det indre marked afgørende, siger Vestager.

Coronavirus har i det seneste år vist, hvordan EU med en pandemi pludselig kan få problemer med at skaffe vigtige varer.