EU-Kommissionen vil forbyde salg af produkter fra tvangsarbejde

Det bør være forbudt at sælge produkter i EU, som er kommet til verden via tvangsarbejde.

- Der er 25 millioner mennesker i verden, der er truet eller tvunget ind i tvangsarbejde. Vi kan aldrig acceptere, at disse mennesker tvinges til at fremstille produkter - og at disse produkter derefter ender med at blive solgt i butikker her i Europa.

- Vi vil derfor foreslå et forbud mod at sælge produkter på vores marked, der er fremstillet ved tvangsarbejde. Menneskerettigheder er ikke til salg - uanset prisen, siger von der Leyen.

Global handel er godt og nødvendigt, men det må ikke være på bekostning af menneskers frihed, understreger hun.

EU-Kommissionen udgav i juli retningslinjer for, hvordan virksomheder kan undgå at støtte tvangsarbejde. Men nu vil Kommissionen altså gå et skridt videre og direkte forbyde salg af sådanne produkter på det europæiske marked.