EU-Kommissionen er klar med sag mod Tyskland i strid om ECB

Tyskland kan ikke vælge at overhøre en afgørelse fra EU-Domstolen, har EU-Kommissionen slået fast, og nu skal det have konsekvenser i form af en proces, der i sidste ende kan føre til bøder. Det er dog usandsynligt.

EU-Kommissionen er på vej med en traktatbrudssag mod Tyskland. Det siger flere diplomatiske kilder til det tyske nyhedsbureau dpa. En åbningsskrivelse ventes onsdag.

Det drejer sig om et i Tyskland meget omstridt stimulusprogram i Den Europæiske Centralbank (ECB), som ifølge stærke stemmer i Tyskland er i strid med landets forfatning.

Det kom den tyske forfatningsdomstol i Karlsruhe frem til i foråret 2020: Det store program for opkøb af obligationer er delvist i strid med den tyske forfatning.

Det skete, efter at EU-Domstolen havde slået fast, at der ikke var problemer med opkøbsprogrammet. Det var proportionelt og i orden.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, har tidligere i år sagt, at sagen kunne føre til en traktatsbrudssag.

Hun mindede sit hjemland Tyskland om, at afgørelser fra EU-Domstolen er bindende for alle medlemslande.

Tyskland vil få et par måneder til at besvare åbningsskrivelsen fra EU-Kommissionen.

En traktatbrudsprocedure har en række skridt, før EU-Kommissionen kan trække et medlemsland til EU-Domstolen. Senere kan det få konsekvenser i form af store bøder.

Den tyske forfatningsdomstol beordrede i 2020, at den tyske centralbank skulle forlade opkøbsprogrammet i ECB, medmindre ECB kunne bevise, at programmet var formålstjenligt og proportionelt.

Efterfølgende førte ECB sin sag over for Forbundsdagen, som godkendte programmet efter gennemgang af store mængder skriftligt materiale.

Den beslutning blev truffet allerede i begyndelsen af juli sidste år. Et stort flertal i Forbundsdagen stemte for, at ECB-programmet er proportionelt.

Alligevel førte det til nye klager, som gik på, at sagen ikke var undersøgt grundigt nok. En af disse klager blev afvist af forfatningsdomstolen tidligere i år.

Kritikerne af det store opkøbsprogram mener, at programmet kan blive en dyr affære for tyske skatteydere. Desuden peger de på, at EU-traktaten forbyder centralbanker at finansiere regeringer.