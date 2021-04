EU-Kommissionen: Ny fodboldliga truer EU's værdier

EU-Kommissionens næstformand for fremme af vores europæiske levevis, Margaritis Schinas, kritiserer planerne om at starte en ny liga med navnet Super League.

- Det går ikke at reservere en turnering for de få velhavende og magtfulde klubber, som ønsker at afskære forbindelserne til alt, som frivillige organisationer står for: nationale ligaer, promovering, oprykninger og nedrykninger og støtte til græsrods-amatørfodbold.

- Universelt fællesskab, inklusion og diversitet er centrale elementer i europæisk sport og i vores europæiske levevis, skriver Schinas.

Han siger dog intet om, at der vil blive truffet nogle forholdsregler mod planerne, ligesom han ikke siger noget, om at nogle EU-love risikerer at blive overtrådt.

I britisk presse er der mandag fremsat mange advarsler om, at den nye fodboldliga vil starte en krig mellem forbundene og klubberne.

Super League håber at arbejde sammen med Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) for at undgå en krig i sporten. Dette ser dog ikke umiddelbart ud til at lykkedes, da både Uefa og Fifa har været ude og tage stærk afstand til udbryderligaen.

Det er 12 store europæiske fodboldklubber, der planlægger at stifte en ny turnering med navnet Super League. Det inkluderer storklubber som Manchester City, Real Madrid, Barcelona og Juventus.

Også AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Inter Milan, Liverpool, Manchester United og Tottenham er med om bord.

Udbryderturneringen skal spilles midt på ugen og have i alt 20 hold med, hvoraf 15 af dem skal være medstiftende hold. Dermed søger klubberne tre yderligere hold for at lande på de 15 hold tilsammen.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters modtager de stiftende klubber et engangsbeløb på 3,5 milliarder euro. Det svarer til cirka 26 milliarder danske kroner.