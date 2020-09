EU-Kommission om omskæring: Respekter religionsfriheden

- Selv om religiøs omskæring ikke falder inden for rammen af EU's love, så skal medlemslandene sikre, at alle fundamentale rettigheder, herunder retten til at praktisere en religion eller tro, respekteres effektivt og beskyttes i overensstemmelse med national lov og internationale forpligtelser, siger en talsmand.

Medlemslande i EU skal respektere retten til at praktisere en religion, lyder det fra EU-Kommissionen, som dog ikke direkte vil kommentere et aktuelt dansk forslag om forbud mod omskæring.

Det er den tidligere minister og nuværende medstifter af partiet Fremad Simon Emil Ammitzbøll-Bille, som har fremsat et forslag i Folketinget om et forbud mod omskæringer.

Der blev pustet nyt liv i debatten, der har været på dagsordenen flere gange tidligere, da der hen over sommeren opstod uro i en arbejdsgruppe, der var nedsat for at opdatere en vejledning om omskæring.

Efterfølgende har DF valgt at støtte et forbud mod omskæring af drenge under 18 år. Det har fået Marie Krarup til at meddele, at hun ikke vil genopstille for partiet.

EU-Kommissionen vil ikke blande sig i det danske forslag. Men en talsmand siger videre:

- Vi kommenterer ikke lovforslag. Men generelt er EU-Kommissionen engageret i forsvaret for retten til at dyrke en religion og tro. Både i EU og i tredjelande. Samtidig er vi optaget af at bekæmpe alle former for diskriminering og i beskyttelsen af børns rettigheder.