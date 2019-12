EU-Kommission bremser lov mod fuskerfirmaer: Det er uhørt

Men EU-Kommissionen, som altid deltager i sådanne trilogforhandlinger, har overraskende valgt at sætte en foreløbig stopper for elementer i aftalen - efter at forhandlingerne var afsluttet.

- Disse elementer var ikke med i EU-Kommissionens oprindelige forslag, og der er derfor ikke foretaget en konsekvensanalyse, siger ledende næstformand Valdis Dombrovskis.

Det er en chokerende drejning for flere EU-parlamentarikere. Blandt dem er Marianne Vind (S), som har fulgt processen tæt.

- Det er fuldstændig uhørt. Det er så meget uhørt, at jeg vil kalde det mærkværdigt. Jeg forstår det simpelthen ikke, siger Vind.

Hun venter et ekstraordinært møde i transportudvalget enten onsdag eller torsdag i Strasbourg.

Sagen handler om, at man på trepartsmødet indgik en aftale. Som led i den skulle lastbiler hver ottende uge vende tilbage til deres hjemland. Det skulle sætte en stopper for postkasseselskaber, som er et problem i sektoren.

EU-Kommissionen beklager ifølge Dombrovskis, at EU-Parlamentet og EU-landene har indgået en aftale, hvori der indgår elementer, som ikke er i overensstemmelse med EU's store klimaplan.

Han argumenterer, at det kan føre til unødig CO2-udledning, hvis der er et krav om, at lastbiler skal vende hjem. De risikerer at køre med tomme lastrum, siger han.

Kommissionen vil derfor "udøve sin ret" til at foretage en konsekvensanalyse og derpå fremsætte målrettede forslag, før de to love kan træde i kraft.

- Seriøse gode transportfirmaer vil da aldrig nogensinde køre med en tom lastbil. De er supergode til at pakke det. Det lugter langt væk, siger Vind.

Forhandlingerne om vejpakken har stået på længe. Aftalen var ved at blive sløjfet før EU-valget i foråret, da en gruppe parlamentarikere fra især Østeuropa med forskellige midler forsøgte at bremse den.

Marianne Vind mener, at EU-Kommissionens røde kort - efter de afsluttede forhandlinger - skaber tvivl om hele lovgivningsprocessen i EU.

- Nu må vi stå sammen, for det handler om fremtidige forhandlinger. Men det handler også om, at vi lige havde fået en løsning på, at fuskerfirmaer ikke skulle have en chance. Det er et tilbageslag. Det må ikke lykkes. Vi må stå sammen, siger hun.