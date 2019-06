EU-Domstolen nægter Adidas eneret til tre striber

I 2014 gav EU's Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) Adidas medhold i, at de kunne beskytte logoet mod en belgisk konkurrent, Shoe Branding Europe, i hele EU.

Den tyske producent af sportssko, -tøj og -udstyr har i årevis kæmpet for at få varemærkebeskyttelse af tre sorte striber på hvid baggrund.

EU-Domstolen afviser, at Adidas har patent på tre striber.

Men i 2016 omgjorde EUIPO sin egen beslutning. Og det var korrekt, lyder onsdagens dom fra EU-Retten.

Domstolen afviser dermed blandt andet Adidas' påstand om, at de tre parallelle striber - uanset hvilken retning de måtte være anvendt - er et etableret varemærke. Det er ifølge dommerne blot et "almindeligt figurativt mærke".

Flere af virksomhedens beviser bliver også afvist af domstolen. Det sker med den begrundelse, at der i en del af bevismaterialet bliver brugt andre farver eller den omvendte version - hvide striber på sort baggrund - af den, der først blev beskyttet.

Endelig godtager domstolen ikke Adidas' påstand om, at de skulle være etableret i hele EU med de tre striber.

Der er ifølge domstolen kun ført bevis for, at mærket er etableret i fem lande. Så på den baggrund kan de ikke kræve beskyttelse i hele EU.

Adidas har nu mulighed for at anke afgørelsen til domstolens højeste instans.

Virksomheden siger ifølge nyhedsbureauet AP, at man er skuffet over dommen og nu overvejer næste skridt.

Adidas står i øvrigt fast på, at de tre striber anvendt i visse andre, specifikke situationer stadig er beskyttet. Det står ikke umiddelbart klart, hvilke versioner af striberne Adidas refererer til.

Belgiske Shoe Branding Europe, der altså nu har fået medhold ved EU-Domstolen, har i øvrigt selv sidste år tabt en sag ved samme domstol. Det var, da de forsøgte at få beskyttelse for deres eget logo med to parallelle striber.

Det udtryk var ifølge domstolen for tæt på Adidas' tre striber.

Advokat Geert Glas, der har specialiseret sig i intellektuel ejendomsret for advokatfirmaet Allen & Overy i Bruxelles, mener nok, at Adidas vil kunne føre bevis for deres sag i hele EU.

- Dommen er et nederlag for Adidas. Men det bør ikke betyde, at det er slut med deres trestribede varemærke, siger han til nyhedsbureauet Reuters.