EU: Apps til overvågning af coronasmitte skal arbejde sammen

Flere EU-lande - herunder Danmark - vil bruge apps til smartphones for at styrke overvågning af coronavirussets udbredelse.

For at få det største udbytte af teknologien, bør alle apps, der udvikles til overvågningen, kunne arbejde sammen på tværs af EU.

Sådan lyder det fra EU-Kommissionen, som torsdag præsenterer værktøjer til, hvordan brugen af disse apps håndteres mest sikkert.

- Apps kan advare os om infektionsrisici og støtte sundhedsmyndighederne med kontaktsporing, hvilket er vigtigt for at bryde smittekæder.

- Vi er nødt til at være kreative og fleksible i vores tilgang til at åbne samfundet igen. Uden sikre og forenelige digitale teknologier vil vores tilgang ikke være effektiv, siger hun.

Anbefalingerne fra EU-Kommissionen indebærer, at alle apps respekterer samme standarder.

Det skal være frivilligt at bruge appen, identifikation af en smittet person skal forblive fortroligt, og persondata skal slettes, når der ikke længere er behov for appen.

Den danske sundhedsminister, Magnus Heunicke (S), annoncerede på et pressemøde 6. april, at myndighederne er i gang med udviklingen af en ny app, som skal overvåge coronaudbredelsen.

Udviklingen i Danmark sker efter inspiration fra en norsk model.

Ifølge informationssiden coronasmitte.dk skal appen være med til at understøtte beslutningerne om den gradvise genåbning af samfundet. Myndighederne forventer at have appen klar senere i april.

Appen skal være frivillig og for personer over 15 år. Den skal bruge telefonens bluetoothsignal for at registrere kontakt inden for en til to meter med andre, som også har appen.

Sundhedsmyndighederne vil alene kunne anvende data fra appen til at følge op på smitteudbredelsen.