EMA vil kigge på pille til behandling af coronasygdom

I et forsøg har Merck og samarbejdspartneren Ridgeback Therapeutics evalueret data fra 770 testpersoner.

Cirka halvdelen fik molnupiravir, mens den anden halvdel fik et placebomiddel. Placebo er betegnelsen for et middel uden indhold af et virksomt stof. Testpersonerne ved ikke, om de får det ene eller det andet.

Alle var coronasmittede og havde udviklet symptomer inden for fem dage.

7,3 procent af de testpersoner, der fik molnupiravir, var blevet indlagt i løbet af de første 29 dage. Blandt de personer, der fik et placebomiddel, blev 14,1 procent indlagt på hospitalet i samme tidsrum.

Det var så lovende resultater, at forsøget blev afbrudt. Årsagen var, at myndighederne ikke følte, at det var etisk forsvarligt at blive ved med at give den ene halvdel af testpersonerne et placebomiddel.

EMA's rolle er at evaluere og overvåge brug af medicin i EU.

Det er blandt andet også EMA, der anbefaler coronavacciner til brug i EU. Det er herefter EU-Kommissionen, der står for en eventuel godkendelse.

Den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, oplyste for en uge siden, at et ekspertpanel den 30. november vil samles for at diskutere molnupiravir.

Panelet skal blandt andet diskutere, hvorvidt molnupiravir er en sikker og effektiv behandling af mild eller moderat coronasygdom hos voksne, der har risiko for at udvikle alvorlig sygdom.

FDA følger typisk anbefalinger fra dens paneler, men er ikke forpligtet til det.

Hvis midlet får grønt lys, vil det ifølge nyhedsbureauet Reuters blive den første pille, der godkendes til behandling af coronasmitte.

Amerikanske Pfizer og schweiziske Roche Holding AG er i fællesskab også ved at udvikle en pille til coronabehandling.