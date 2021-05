EMA har indledt løbende evaluering af kinesisk vaccine

Sinovac har ikke formelt ansøgt om at få vaccinen godkendt i EU.

Under pandemien har EMA åbnet for, at producenter af vacciner kan indsende data fra forsøg, inden de indleverer en ansøgning om at sende en vaccine på markedet.

Det er for at kunne godkende vacciner hurtigere end normalt.

Der er indsendt foreløbige resultater fra test på både dyr og mennesker. De tyder på, at vaccinen producer antistoffer mod coronavirusset.

Derfor kan den ifølge EMA være effektiv i bekæmpelsen af virus. Det bliver nu undersøgt nærmere.

- EMA vil se på data, som de bliver tilgængelige, for at vurdere om fordele opvejer risici, skriver EMA.

Den løbende evaluering vil fortsætte, indtil der er tilstrækkelig evidens til en formel ansøgning om godkendelse.

EMA kan give en betinget godkendelse af en vaccine, inden der er data for langtidsvirkningen. Det er det, som er givet til eksempelvis BioNTech og de øvrige vacciner, der nu benyttes i EU's medlemslande.

Det kan kun ske, hvis dokumentationen for effekten og sikkerheden er stærk. Samtidig skal fordelene ved en hurtig lancering være større end de risici, som det indebærer, at der ikke endnu er data for virkningen over lang tid.

Fire vacciner er godkendt til brug i EU. Det er vaccinerne fra Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca og Johnson & Johnson.

I Danmark er det dog kun de to førstnævnte, som bruges. Det skyldes, at der er set få tilfælde af særlige blodpropper blandt vaccinerede.

Det afholder dog ikke andre lande fra at bruge dem. I Danmark er de også på vej tilbage. Men ikke som en del af det officielle vaccinationsprogram.

I stedet vil der blive etableret en fritvalgsordning, hvor danskerne kan vælge at få dem.