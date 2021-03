EMA: Pfizer-vaccine kan transporteres ved frysertemperatur

Agenturet, der står for at anbefale vacciner til brug i EU, meddeler, at vaccinen i en periode på op til to uger kan opbevares ved almindelig frysertemperatur - svarende til mellem 15 og 25 minusgrader.

Tidligere har det lydt, at vaccinen altid skal opbevares ved mellem 60 og 90 minusgrader, hvilket kræver nogle særlige frysere.

Den ændrede anbefaling ventes at lette transporten af vaccinen og sætte mere skub i vaccineudrulningen på tværs af Europa.

EMA oplyser dog også, at vaccinen kun kan trækkes op fra de ekstra kolde frysere i en enkelt periode på to uger. Den kan altså ikke adskillige gange skifte mellem de særlige frysere og de mere almindelige frysere.

I fredagens pressemeddelelse skriver agenturet desuden, at yderligere to fabrikker er blevet godkendt til at producere vacciner i EU.

Det drejer sig om en hollandsk fabrik til at producere AstraZeneca-vacciner og en tysk fabrik til at producere Pfizer-vacciner. Desuden blev der i sidste uge godkendt en ny fabrik i Schweiz til at producere vaccinen fra Moderna.

Inden udgangen af året er planen, at EU skal have kapaciteten til at producere mellem to og tre milliarder vaccinedoser. Det siger Thierry Breton, der er EU's kommissær for det indre marked.

Han siger desuden, at han regner med, at nok europæere vil være vaccineret til sommer til at skabe flokimmunitet i EU.

- Måske i midten af juli, siger Breton, der også leder EU's vaccine-taskforce.