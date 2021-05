EMA: Ingen indikation på at vaccine er skyld i hjertebetændelse

Det sker, efter at israelske medier har berettet om 62 tilfælde af betændelsen ud af fem millioner vaccinerede. De fleste tilfælde er set blandt mænd under 30 år.

Det skriver Politiken.

Agenturet understreger dog, at det er for tidligt at sige, hvorvidt der skulle være en sammenhæng, og der umiddelbart ikke er nogen indikationer på det på nuværende tidspunkt.

Flere danske hjerte- og blodeksperter, som Politiken har talt med, siger også, at de ikke er synderligt bekymrede over de israelske fund.

For det første er betændelse i hjertemusklen en almindelig og i langt de fleste tilfælde uproblematisk følgevirkning af en virusinfektion som covid-19.

For det andet kræver lidelsen sjældent behandling og går hurtigt i sig selv igen. Kun særdeles sjældent kan tilstanden være livstruende.

- Personligt er jeg ikke så bekymret for, om vaccinen måske kan udløse myocarditis (hjertebetændelse, red.), selv om vi naturligvis skal holde øje med det.

- For hvis det opstår hos vaccinerede, så kender vi lidelsen og har gode behandlinger, der hjælper, siger overlæge Jakob Stensballe til Politiken.

Han er blødningsekspert på Rigshospitalet og medlem af Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelsstyrelsens coronaekspertgruppe.

Finn Gustafsson, der er professor i avanceret hjertesvigt og overlæge på Rigshospitalet, peger på, at der bag tilfældene kan være "bagvedliggende forklaringer, vi endnu ikke har hørt".

Lægemiddelstyrelsen oplyser til Politiken, at den nøje følger EMA's vurderinger, og at EMA's sikkerhedskomité har anmodet Pfizer og Moderna om at levere yderligere detaljerede data og en analyse af sagerne.

Pfizer skriver i en kommentar til Politiken, at man nu samarbejder med myndighederne om undersøgelsen, men at der stadigvæk ingen indikation er på, at tilfældene af myocarditis skyldes vaccinen