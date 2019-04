Dybt bekymret FN-chef forlader et Libyen på kanten af krig

Natten til lørdag fortalte lokale beboere til nyhedsbureauet Reuters, at oprørshæren, der ledes af Khalifa Haftar, i løbet af aftenen var kommet i kamp med lokale styrker nær Tripolis internationale lufthavn.

Det bekræftede oprørshæren.

En lokal milits, der er loyal over for regeringen i Tripoli, siger, at den under kampene har taget 100 af Haftars soldater til fange, skriver nyhedsbureauet AP.

FN's generalsekretær, António Guterres, forlod fredag Libyen efter et forsøg på at få parterne til at besinde sig. Han mødtes også med Haftar, hvis styrke har base i Benghazi i det østlige Libyen.

- Jeg forlader Libyen med et tungt hjerte og dybt bekymret. Jeg håber stadig, at det er muligt at undgå en blodig konfrontation i og omkring Tripoli, skrev han på Twitter.

Libyen blev i 2011 med Natos hjælp befriet fra landets mangeårige diktator, Muammar Gaddafi. Men landet er siden blevet splittet af blodige konflikter mellem rivaliserende regeringer, militser og interesser.

I Tripoli sidder den regering og præsident, som FN anerkender.

Onsdag beordrede Haftar sine styrker til at angribe hovedstaden.

FN's Sikkerhedsråd blev fredag bag lukkede døre orienteret om den seneste udvikling i Libyen. Herfra udsendte man følgende erklæring:

- Det (Sikkerhedsrådet red.) opfordrer Libyens Nationale Hær til at indstille alle militære bevægelser. Det opfordrede også alle styrker til at nedtrappe og stoppe de militære aktiviteter.

- Der er ingen militær løsning på konflikten, hed det.