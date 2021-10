I Stockholm bliver der denne uge uddelt en række nobelpriser. Her meddeles det onsdag, at Benjamin List og David W.C. Macmillan tildeles kemiprisen.

Duo modtager Nobelpris i kemi for meget brugt molekyleværktøj

Nobelkomité-formand siger, at det har undret mange, at man ikke fandt på nobelværdig katalysemetode før.

Tyske Benjamin List og skotskfødte David W.C. Macmillan modtager Nobelprisen i kemi for udviklingen af et værktøj til at bygge molekyler.

Det oplyser Svenska Vetenskapsakademien onsdag på et pressemøde i Stockholm.

Metoden hedder asymmetrisk organokatalyse og har været vigtig for den "svære kunst at bygge molekyler".

- Dette har haft stor betydning for medicinalforskning og har gjort kemien grønnere, lyder begrundelsen fra Vetenskapsakademien.

I en pressemeddelelse skriver akademiet, at forskningsfeltet har udviklet sig hastigt siden 2000.

Metoden kan anvendes til at "skabe en lang række kemiske reaktioner".

- Ved at anvende disse reaktioner kan forskere nu effektivt konstruere alt fra nye lægemidler til molekyler, der kan indfange lys i solceller, står der i en meddelelse.

Der findes flere forskellige former for katalyse, som er det fænomen, at en såkaldt katalysator øger hastigheden af en kemisk reaktion uden selv at blive forbrugt.

For eksempel er enzymer og metaloverflader katalysatorer, men først inden for de seneste årtier er organiske katalysatorer blevet et kendt værktøj.

Ifølge nyhedsbureauet AFP nåede de to forskere i 2000 uafhængigt af hinanden frem til metoden asymmetrisk organokatalyse.

- Dette katalysekoncept er ligeså simpelt, som det er genialt, og faktum er, at mange mennesker har undret sig over, hvorfor vi ikke tænkte på det tidligere, siger Johan Åqvist, som er formand for Nobelkomitéen for kemi, i en meddelelse.

Nobelprisen er blevet givet i kategorierne fysiologi/medicin, fysik, kemi, litteratur og fred siden 1901.

Kemiprisen er den tredje, der er blevet offentliggjort denne uge, hvor en række Nobelpriser uddeles i Stockholm.