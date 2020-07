Duda øger sin føring i opdateret måling for polsk valg

Ifølge analysebureauet Ipsos står Duda til at blive genvalgt med 51 procent, mens Trzaskowski får 49 procent.

Polens præsident, Andrzej Duda, øger ifølge en opdateret prognose for søndagens valg sin føring over udfordreren Rafal Trzaskowski.

Den statistiske usikkerhed er på ét procentpoint.

I en tidligere valgstedsmåling fra Ipsos søndag aften stod Duda til 50,4 procent og Trzaskowski til 49,6 procent.

Dudas forspring er dermed øget til 2,0 procentpoint fra 0,8 procentpoint.

Den seneste prognose er baseret på valgstedsmålinger kombineret med officielle resultater fra de valgsteder, som deltog i målingen.

Det endelige resultat ventes først klar mandag aften.

Valgstedsmålingen fra Ipsos viser samtidig, at stemmeprocenten ligger på knap 70 procent.

De fleste meningsmålinger op til valget havde spået, at søndagens valg ville blive et gyseropgør mellem den siddende præsident og Warszawa-borgmesteren Rafal Trzaskowski.

Polakkernes valg af præsident ventes blandt andet at få afgørende betydning for, hvordan Polens forhold bliver til EU i fremtiden.

Andrzej Duda, der er allieret med regeringspartiet Lov og Retfærdighed (PiS), står for en konservativ kurs. Han har varslet retsreformer, som EU mener er i strid med retsstatsprincipperne.

Præsidentembedet i Polen, der er for fem år ad gangen, er ikke bare symbolsk.

Ud over at have en vis indflydelse i forsvars- og udenrigspolitiske spørgsmål kan præsidenten nedlægge veto mod love besluttet i parlamentet.

Rafal Trzaskowski har lovet, at han vil bruge sin vetoret til at stoppe alle retsreformer, der underminerer demokratiske normer.

Selv om Rafal Trzaskowski var en smule bagud ifølge den første valgstedsmåling, var han stadig sejrssikker.

- Det er tæt, men jeg er fuldstændig overbevist om, at vi vil vinde, sagde han til sine tilhængere i Warszawa.