Dronningens naboer satte hælene i

Skotlands førsteminister, Nicola Sturgeon, har vundet valget i Skotland.

Men hendes parti, Skotlands Nationale Parti (SNP), mangler lige ét mandat for at have absolut flertal.

SNP har vundet 64 af lokalparlamentets 129 pladser.

Hun havde sat næsen op efter 65 mandater for at øge presset mod regeringen i London, den britiske hovedstad, for at få en ny folkeafstemning om løsrivelse.