Dronning Elizabeth tilbragte en nat på hospitalet

Det oplyser Buckingham Palace sent torsdag aften.

- På baggrund af råd fra læger om at hvile sig i nogle dage tog dronningen på hospitalet onsdag eftermiddag for at gennemgå nogle forundersøgelser. Hun vendte tilbage til Windsor Castle ved frokosttid i dag og er ved godt mod, skriver paladset i en erklæring.

En unavngiven kilde fra Buckingham Palace oplyser, at dronningen blev på hospitalet natten over af praktiske årsager, og at hendes læger har valgt en forsigtig tilgang.

Ifølge kilden vendte dronningen tilbage til sit skrivebord torsdag eftermiddag, hvor hun udførte nogle lette arbejdsopgaver.

Meddelelsen kommer, efter at det britiske kongehus onsdag oplyste, at dronningen var blevet bedt om at hvile sig de kommende dage, hvorfor hun måtte aflyse en forestående tur til Nordirland.

Dronning Elizabeth har regeret i næsten syv årtier - siden 6. februar 1952 - og er verdens længst siddende monark.

Hun overtog tronen fra sin far, kong George VI, som kun 25-årig.

Hun er kendt for at have et robust helbred. Sidst, dronning Elizabeth menes at have tilbragt en nat på hospitalet, var i 2013, da hun havde symptomer på en mavetarminfektion.

I april mistede dronning Elizabeth sin mand gennem mere end 70 år, da prins Philip døde som 99-årig.

Prins Philip havde været indlagt på hospitalet i en måned fra midten af februar til midten af marts og var også igennem en operation.

Han døde 9. april, cirka en måned efter at han var blevet udskrevet.

Dronning Elizabeth har efterfølgende deltaget i arrangementer enten alene eller i selskab med andre medlemmer af kongehuset.