Dronning Elizabeth afslår høfligt kåring som årets olding

Den 95-årige dronning har høfligt afslået at blive kåret som "Årets Olding" af et britisk magasin med den begrundelse, at hun ikke opfylder "det relevante kriterie".

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Magasinet The Oldie publicerede tirsdag dronningens svar til dets forslag om, hun skulle følge i fodsporene på tidligere modtagere af prisen. Deriblandt forhenværende premierminister John Major, skuespilleren Olivia de Havilland og kunstneren David Hockney.

- Majestæten er af den overbevisning, at man er så gammel, som man føler sig. Derfor mener dronningen, at hun ikke opfylder det nødvendige kriterie for at kunne modtage prisen og håber, at I finder en mere værdig modtager.

Sådan skriver hendes assisterende vicesekretær, Tom Laing-Baker, i et brev til magasinet.

Dronning Elizabeth, der tidligere i år blev enke, da prins Philip døde i en alder af 99, har stadig den royale kalender fyldt med opgaver. Tirsdag havde hun flere diplomater i audiens, og desuden var hun vært ved en reception på Windsor Castle for globale erhvervsledere.

Prisen som "Oldie of the Year" hylder personer, der i en fremskreden alder har ydet et særligt bidrag til det offentlige liv. Prins Philip, der døde i april, blev tildelt hæderen i 2011, da han var 90.

The Oldie udkom første gang i 1992 og er et humoristisk månedsmagasin skrevet for ældre mennesker.

Magasinet drejer sig ikke om traditionelle pensionisttemaer. Målet er at give læserne "et muntert alternativ til en presse, der er besat af ungdom og kendisser", hedder det på magasinets hjemmeside.

Elizabeth blev indsat som dronning i 1952, og kan i februar næste år fejre 70-års jubilæum som regent.