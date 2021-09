Droner skal teste hvalers stressniveau

Derfor studerer biologer fra Whale Wise - en gruppe af unge forskere, der arbejder for at bevare havmiljøet - nu hvalernes stressniveau ud fra deres hormonbalance. Det sker med udgangspunkt i fiskerbyen Husavik i det nordlige Island.

Fra deres lille sejlbåd sender forskerne efter timers venten en drone i luften, da de endelig spotter en pukkelhval.

Dronen er forsynet med to petriskåle - små cylindriske glasbeholdere - som skal samle dråber fra hvalens udånding, når den kommer op til overfladen for at trække vejret.

"Blåst" er navnet på det vandsprøjt, der fremkommer, når hvalen ånder ud efter neddykning.

Blåsten kan blive flere meter høj og følges normalt af en høj prustende lyd. Formen og højden på blåsten er forskellig fra hvalart til hvalart. Derfor kan den også bruges til at artsbestemme hvalen, før man rent faktisk kan se dens krop.

Dronen skal være pletten, for den har kun de få sekunder til opgaven, som det tager hvalen at ånde ud. Men denne gang styres dronen præcist ind i vandskyen fra hvalens blæsehul. Og så er opgaven løst.

Det lille luftfartøj returnerer til båden og afleverer de dyrebare data til forskerne. Prøverne konserveres og fryses ned, inden de sendes til laboratoriet til analyser.

Whale Wise forsøger at skaffe blåstprøver, før en båd med hvalturister ankommer, og bagefter. En sammenligning kan fortælle om mødets direkte effekt på hvalens stressniveau.

Turister er de senere år flokkedes om islandske hvalsafarier for at beundre de majestætiske skabninger. 2020 var ganske vist et stille år under pandemien. Men året før havde Island 360.000 hvalturister, en tredobling på ti år.

En tredjedel af dem tog på hvalspotting fra Husaviks havn med kurs mod det kolde vand i Skjalfandi-bugten.

Tidligere studier af turismens effekt på hvaler, baseret på observationer af dyrenes adfærd, har konkluderet, at turisterne kun forårsagede mindre forstyrrelser af pattedyrene.

Den seneste undersøgelse fra 2011 fandt dog, at hvalture forstyrrede vågehvaler i bugten nær hovedstaden Reykjavik.

- Vi konstaterede, at vågehvaler blev forstyrret under deres fødeindtag. Men det var kun en kortvarig forstyrrelse, siger en af forskerne bag studiet, Marianne Rasmussen, leder af Islands Universitets forskningscenter i Husavik, til AFP.

- Det påvirkede ikke deres generelle velbefindende.

Dronemetoden, som Whale Wise har anvendt i sommer, er tidligere brugt af biologer. Men det er første gang i Island, siger Tom Grove, en af Whale Wises stiftere og ph.d.-studerende ved University of Edinburgh.

- Fra prøverne kan man se på hormoner som kortisol, som er et stressrelateret hormon, og derudfra fastslå hvalernes fysiologiske stressniveau, siger Tom Grove.

Siden 2018 er det lykkedes Whale Wise at skaffe 59 prøver. Der skal mindst 50 til en robust analyse, men Grove håber at nå op på 100, tilføjer han.