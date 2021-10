Drivhusgas siver ud af Sveriges permafrost

Det er den globale opvarmning ved at ændre på. Temperaturen stiger her tre gange hurtigere end på resten af kloden.

Ifølge Det Arktiske Undersøgelses- og Vurderingsprogram (Amap) er temperaturen i de arktiske egne steget med 3,1 grader siden 1971. Det var det år, Amap begyndte sine målinger.

I perioden er temperaturen i resten af verden i gennemsnit steget med én grad.

Det er et problem.

- Vi er begyndt at aktivere et system, der vil reagere i meget lang tid, siger Gustaf Hugelius. Han er professor i kulstofcykler i permafrost, ved Stockholm Universitet.

Når permafrosten tør, begynder bakterier at nedbryde det organiske materiale, der før var frosset.

Det udleder metan og kuldioxid, som bidrager til yderligere opvarmning af Jorden. Det bidrager så til yderligere optøning af permafrosten.

Forskere regner med, at der i Jordens permafrost er 1700 milliarder ton kulstof. Det er dobbelt så meget som det, der allerede er frigivet i atmosfæren.

Da forskerne i 1970'erne begyndte at forske i området, så det anderledes ud. Dengang var der ikke nogle ildelugtende mudderpøle.

Det fortæller Keith Larson, projektkoordinator ved Abiskos naturvidenskabelige station.

- Lugten stammer fra svovlbrint, som man forbinder med metan, der bliver frigivet. De ville ikke have lugtet det i samme grad dengang, som vi gør i dag, siger han.

Tæt på forskningsstationen, ved mosen i Storflaket, undersøger Margareta Johansson det optøede jordlag. Hun er forsker ved fysisk geografi og økosystemvidenskab på Lund Universitet.

Det aktive lag vokser år for år.

- Siden vi begyndte at måle det i 1978, har vi set, at det aktive lag er vokset mellem 7 og 13 centimeter hvert årti.

- Det er en fryser, der har frosset planter i tusinder af år. Når det aktive lag bliver tykkere, bliver mere kulstof frigivet, siger hun.

På et tidspunkt risikerer man, at økosystemet omkring permafrosten ændrer sig permanent. Det kan ske over en periode på årtier eller måske århundreder.

Det er et kritisk punkt, for så kan udledningen ikke stoppes fra permafrosten, selv om menneskeheden lykkes med at skære ned for CO2-udledningen.

Forskere har tidligere advaret om, at målene i Parisaftalen - blandt andet at den globale temperatur ikke må stige mere end 1,5 grad - kan være i fare, fordi naturlige udledninger vil fortsætte.

Mange klimamodeller regner ikke udslip fra permafrost med. Det er svært at udregne, præcis hvor meget mere drivhusgas det faktisk udleder i atmosfæren. For der kan modregnes i de arktiske planter, som kan vokse frem, når permafrosten forsvinder. De vil muligvis opsuge CO2.

Desuden peger Keith Larson fra Abiskos forskningsstation på, at det stadig har en stor betydning for hastigheden af optøningen, hvor meget drivhusgas menneskeheden udleder.

- Vi skal slukke de fossile brændstoffer og ændre, hvordan vi bor på planeten, siger han.