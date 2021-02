Draghi vil bygge Italien op med reformer efter coronakrise

Det siger han onsdag i sin første tale til parlamentet, før han onsdag aften står over for en obligatorisk tillidsafstemning i Senatet.

Italiens nye premierminister, Mario Draghi, lover gennemgribende reformer for at bygge landet op igen efter coronakrisen.

Draghi, der er tidligere chef for Den Europæiske Centralbank (ECB), blev lørdag taget i ed som premierminister. Det skete, efter at han fredag fik tilstrækkelig støtte til at danne en ny regering.

I talen sætter Draghi ord på sine primære opgaver som leder.

- Vores hovedopgave er at bekæmpe pandemien med alle tilgængelige midler og beskytte vores borgeres liv.

- I dag er fællesskab ikke en mulighed. Fællesskab er en pligt, siger Draghi.

Han tilføjer, at regeringen med en række reformer vil sikre langvarig vækst i landet, som oplever sin værste recession siden Anden Verdenskrig.

Blandt Draghis største opgaver er på en effektiv måde at forvalte omkring 200 milliarder euro, som Italien ventes at få i genopretningsmidler fra EU.

For at sikre at pengene bliver brugt fornuftigt, planlægger Draghi blandt andet en overhaling af den offentlige administration.

Draghi fik stående ovationer fra senatorerne efter sin tale på 50 minutter.

Som ECB-chef blev Draghi anerkendt som en dygtig og effektiv problemknuser, hvilket også har sikret ham kaldenavnet "Super Mario".

Den tidligere ECB-chef har erstattet ekspremierminister Giuseppe Conte, efter at Contes koalitionsregering kollapsede i slutningen af januar.

Det skete, da tidligere premierminister Matteo Renzi trak sit lille Italia Viva-parti ud af regeringen som følge af håndteringen af coronapandemien.

Den nye, 73-årige premierminister har sammensat en regering, der er en blanding af ministre og teknokrater.

Luigi Di Maio fra Femstjernebevægelsen fortsætter som udenrigsminister.

Men andre nøgleposter går til teknokrater. Det gælder blandt andet posten som økonomiminister, som bliver besat af generaldirektøren i Italiens centralbank, Daniele Franco.