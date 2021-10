Dræbt britisk politiker hædres med ny status for hjemby

For at ære den dræbte politiker vil hans valgkreds, Southend-on-Sea, få status af "city" - eller storby.

Med et minuts stilhed indledte et fyldt underhus i London mandag en mindehøjtidelighed for den konservative parlamentariker David Amess, som blev stukket ihjel fredag.

Premierminister Boris Johnson siger i parlamentet, at den britiske dronning, Elizabeth II, har sagt ja til at give byen i det sydlige England denne nye status.

Det er noget, som den konservative politiker forsøgte at få gennemført i årevis.

- Jeg er glad for at kunne meddele, at hendes majestæt er enig i, at Southend vil få den storbystatus, den så tydeligt fortjener, siger Johnson.

Også oppositionens leder, Keir Starmer fra partiet Labour, glæder sig over nyheden.

- Det er en passende hyldest til sir Davids hårde arbejde, siger han ifølge tv-stationen BBC.

Southend, der har omkring 185.000 indbyggere, er en af flere byer, som er med i konkurrencen om at få status af storby. Det sker som led i fejringen af dronningens 70-års jubilæum som regent i februar næste år.

At få status som storby indebærer som regel, at den pågældende by har en domkirke, et universitet eller en stor befolkning, skriver den britiske avis The Guardian.

Men det er i sidste ende dronningen, der beslutter det - efter rådgivning fra regeringen.

Beslutningen om, at en by nu skal være storby, giver den ikke hverken skattefordele eller mere magt. Men der ligger en form for status i det, siger fortalere i Southend ifølge The Guardian.

Mindehøjtideligheden og de mange taler i Underhuset ventes at tage flere timer.

Boris Johnson sagde i sin tale, at David Amess "blev taget fra os ved en foragtelig voldshandling, der rammer i hjertet af, hvad det vil sige at være medlem af dette kammer".

- Vi vil ikke tillade, at den måde, sir David døde på, på nogen måde vil tage noget fra hans præstationer som politiker og som menneske, sagde Johnson.

Han har tidligere betegnet Amess som "den rareste, venligste og mildeste" mand i britisk politik.