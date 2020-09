Drabsmistænkt anholdt efter knivstikkerier i Birmingham

Britisk politi har mandag anholdt en mand, som er mistænkt for et drab i forbindelse med en række knivstikkerier natten til søndag i storbyen Birmingham.

Det var ifølge medierapporter en 23-årig mand, som blev dræbt, mens en mand og en kvinde på henholdsvis 19 og 32 år er i kritisk tilstand.

Den anholdte er 27 år. Han blev pågrebet i byens Selly Oak-område omkring klokken 04.00 (klokken 06.00 dansk tid).

West Midlands politi i Birmingham siger, at knivstikkerierne fandt sted på fire forskellige lokaliteter over to timer.

Politiet siger, at knivstikkerierne er sat i relation til hinanden, men at de synes at have været tilfældige. De sættes ikke i forbindelse med bandeopgør eller terrorisme.

- Vi har anholdt en mand, som er mistænkt for drab og syv andre forsøg på drab i forbindelse med #BirminghamStabbings, oplyser politiet i et tweet.

Politiet fik den første melding om et knivstikkeri i centrum af Birmingham natten til søndag klokken 00.30 lokal tid. Efterfølgende var der meldinger om andre stikkerier i området.

Baggrunden kendes dog fortsat ikke, og talsmænd for politiet har sagt, at baggrunden for forløbet er uklart, og at det ikke vil være passende "at spekulere".

Politiet har udelukket en "hadforbrydelse".

- Der arbejdes stadig på at slå fast, hvad der er sket, og det kan tage noget tid, før vi kan bekræfte noget, lyder det fra politiet.

Ifølge BBC er politiets afspærringer tæt på et område, der er kendt for at have mange barer for homoseksuelle.

Der var ifølge mediet mange personer på områdets restauranter og beværtninger lørdag aften.

Storbritannien har været i forhøjet alarmberedskab efter to masseknivstikkerier i London hen over det seneste år, hvor væbnet politi skød og dræbte begge gerningsmænd. Det var to personer, som var dømt for islamisk ekstremisme, og som var blevet prøveløsladt.

Birmingham har over en million indbyggere og er en af de mest etnisk sammensatte storbyer i Storbritannien. De seneste år har storbyen været plaget af en opblussen i bandevolden.