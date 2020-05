Drab på mødre og nyfødte kan ødelægge afghansk fred

Præsident Ashraf Ghani har givet militæret ordre til at være klar til offensive operationer mod Taliban og andre grupper.

Mor-barn-afdelingen, som blev angrebet på hospitalet, drives af Læger uden Grænser.

- Gravide og nybagte mødre med deres nyfødte babyer var på hospitalet, da et ukendt antal personer tvang sig adgang til barselsafsnittet, siger Læger Uden Grænsers direktør i Danmark, Jesper Brix.

- I omkring fire timer var hospitalet udsat for eksplosioner og skyderier vendt mod en situation, hvor kvinder og børn er allermest sårbare og udsatte. Vi fordømmer den meningsløse vold.

Ingen af de ekstremistiske grupper i landet har taget skylden for massakren.

Den skete samme dag som mindst 32 mennesker blev dræbt af en selvmordsbombe, da de deltog i en begravelse i Nangarhar i den østlige del af lande. 132 meldes såret ved dette angreb.

Taliban afviser at have noget at gøre med angrebet i Kabul, mens Islamisk Stat har taget skylden for angrebet på begravelsen. Men Taliban advarer om, at det er parat til kæmpe mod regeringsstyrkerne.

Den amerikanske avis New York Times skriver onsdag, at pårørende til 15 babyer, hvis mødre blev dræbt, var samlet ved klinikken for at høre, hvad der vil ske med de nyfødte.

Avisen skriver, at der i alt blev dræbt omkring 100 mennesker i Afghanistan tirsdag, hvilket understreger hvor skrøbelig fredsprocessen er.

En læge, som undslap angriberne, siger til BBC, at 140 mennesker var på hospitalet, da tre bevæbnede mænd angreb.

- Angriberne skød mod alle på hospitalet uden grund, siger et øjenvidne, Ramazan Ali, til Reuters.