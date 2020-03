Donau-kaptajn for retten i Budapest efter kollision

Krydstogtskibet "Viking Sigyn" med den ukrainske kaptajn, Juri Tjaplinskij, ramte en langt mindre turistbåd, "The Mermaid", under en bro op et tidspunkt, hvor der var nedsat sigtbarhed på grund af styrtregn.

En kaptajn på et krydstogtskib, der i maj 2019 kolliderende med en turbåd på Donau og forvoldte 27 menneskers død, blev onsdag stillet for retten i Ungarns hovedstand, Budapest.

Alle dødsofrene - 25 sydkoreanere og to ungarere - var fra "The Mermaid", som sank få sekunder efter kollisionen.

Den ungarske anklagemyndighed har rejst tiltale mod Tjaplinskij for "grov forsømmelighed". Han er samtidig tiltalt for ikke at hjælpe dem, der var om bord på "The Mermaid". Anklageren siger, at han ikke med det samme gav sin besætning ordre til at komme dem til undsætning.

Den 64-årige Tjaplinskij havde ifølge anklager Miklos Novaki adskillige minutter, hvor han kunne træffe beslutning om at sætte farten ned eller dreje sit skib for at undgå et sammenstød.

- Til trods for styrtregnen var der en sigtbarhed på over en kilometer, siger Novaki.

- I mindst fem minutter undlod den tiltalte at fokusere på styring af skibet og at lokalisere andre mulige fartøjer under broen. Han ænsede ikke "The Mermaid", brugte ikke radioen og han udsendte ingen nødsignaler, siger anklageren.

Anklagemyndigheden har krævet ni års fængsel til kaptajnen, Det er samtidig et krav, at han bliver frataget sin licens i yderligere ni år.

Den ukrainske kaptajn insisterer på, at han ikke gjorde noget forkert, og han afviser at indgå forlig. Han står fast på, at retssagen skal gennemføres.

I Budapest er der gennem en årrække med turistboom kommet flere og flere flodbåde - fra luksuslinere med 100 kahytter til mindre sikre og ikke særligt sødygtige fartøjer.

Den ukrainske kaptajn, som arbejder for rederiet Viking Cruises Ltd, har sejlet på floden i over 40 år, og han har været kaptajn i 30 år.

Det blev reddet syv overlevende op fra "The Mermaid". En kvinde er stadigt meldt savnet.