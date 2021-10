Donald Trumps søn håner skuespiller efter skuddrab

Donald Trump Jr. håner skuespilleren Alec Baldwin for ved et uheld at have dræbt en fotograf på et filmset. Baldwin er kendt for at gå ind for en skærpelse af den amerikanske våbenlovgivning. Donald Trump Jr. (tv) ses her sammen med sin far, ekspræsident Donald Trump, ved et boksestævne i september.

Foto: Chandan Khanna/Ritzau Scanpix