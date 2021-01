Donald Trump vil ikke deltage i Joe Bidens indsættelse

Den afgående amerikanske præsident er kommet med beskeden i et tweet på det sociale medie Twitter. Det sker få timer efter, at han lovede en fredelig magtoverdragelse.

- Til alle de af jer, som har spurgt, så kommer jeg ikke til indsættelsen den 20. januar, skriver Trump uden at angive en grund.

En unavngiven kilde i Det Hvide Hus siger, at Trump ventes at rejse til et feriecenter i Florida forud for indsættelsen af hans efterfølger.

Udmeldingen fra Trump kommer samtidig med, at en række medlemmer Kongressen har tilkendegivet, at de vil støtte en rigsretssag mod Trump, hvis han ikke fjernes ved at bruge den 25. forfatningstilføjelse.

Trump har igen og igen hævdet, at valgresultatet er svindel, og nogle af hans tilhængere stormede onsdag kongresbygningen.

De 12 dage, som er tilbage af Trumps præsidenttid synes at blive præget af spørgsmål om, hvorvidt han vil blive fjernet fra sin post, inden han formelt skal træde tilbage.

Fra Demokraterne kommer der krav om en afsættelse af Trump fra partiledelsen.

- Donald Trump må afsættes. Vi vil bruge alle de redskaber, som vi har, for at sikre, at det sker - for at beskytte vort demokrati, siger Katherine Clark, Demokraternes viceformand i Repræsentanternes Hus, til CNN.

Den republikanske senator Ben Sasse vil overveje at støtte en rigsretssag mod præsident Donald Trump. Det siger han i et interview med tv-stationen CBS.

Samtidig siger Demokraternes leder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, at ledelsen i hendes parti overvejer en lynhurtig rigsretssag mod præsidenten, hvis vicepræsident Mike Pence og regeringen nægter at skride ind og fjerne Trump fra præsidentposten. Det rapporterer tv-stationen CNN.

Det vil kræve massiv støtte fra begge partier at fjerne præsidenten, hvilket Demokraterne ikke har på nuværende tidspunkt.