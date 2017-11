Donald Trump tror ikke på budgetaftale i Kongressen

USA's præsident, Donald Trump, skriver på Twitter, at han ikke venter, at der vil kunne laves en budgetaftale i Kongressen, der kan holde statsadministration i gang i december.

Det skal ske inden 8. december, hvor den nuværende aftale udløber.

Sker det ikke, vil en såkaldt "government shutdown" træde i kraft. Det kan bruges politisk som løftestang til at få anden lovgivning igennem.

Tirsdag skriver Donald Trump på Twitter, at han ikke tror på en aftale.

- Møder Chuck og Nancy (leder af Demokraternes i Senatet Chuck Schumer og formand for Demokraterne i Repræsentanternes Hus red.) i dag om at holde regeringen åben og fungerende.

- Problemet er, at de vil have ulovlige immigranter strømmende ind i landet uden kontrol, de er svage over for kriminalitet og vil hæve skatterne markant. Jeg ser ikke en aftale, skriver Donald Trump på Twitter.

Demokraterne forsøger for nuværende at fastholde tidligere Præsident Barack Obamas sundhedsreform samt beskyttelsen af immigranter, der er ankommet til landet, da de var børn.

Republikanerne vil have gennemført et større skattereform, der kræver større underskud på statens balance.

De interesser er blandet ind i forhandlingerne om at holde staten åben.

USA's kongres har længe ikke kunnet blive enig om et decideret budget. Derfor bliver gamle budgetter løbende forlænget for at holde statens evne til at svare sine regninger ved lige.